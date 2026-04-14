Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Мужчина изнасиловал незнакомку на борту самолета

DM: пассажир надругался над попутчицей на рейсе из Сингапура в Австралию
Shutterstock/Eaum M

Пассажир самолета надругался над женщиной, сидевшей рядом с ним на международном рейсе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным австралийской полиции (AFP), инцидент произошел во время перелета из Сингапура в Перт (Австралия) в понедельник, 13 апреля. Мужчина сидел рядом с женщиной и, как утверждается, совершил в ее отношении недопустимые действия.

Жертва сразу обратилась к бортпроводникам, после чего ее пересадили на другое место. Экипаж также наблюдал за мужчиной до конца полета. По прибытии в аэропорт Перта самолет встретили сотрудники федеральной полиции, которые вывели пассажира для допроса.

После чего 52-летнему гражданину Индии были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Индийцу вменяют один эпизод полового акта без согласия и три эпизода непристойных действий без согласия. За первое обвинение ему грозит до 12 лет лишения свободы, за второе — до семи лет.

Ранее в Великобритании 50-летний мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку прямо на сидении в поезде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
