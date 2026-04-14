В Совбезе России спрогнозировали действия США и Израиля после переговоров с Ираном

Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Соединенные Штаты и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки наземной операции в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий аппарата Совета безопасности России.

В публикации утверждается, что подобное может произойти, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск сил США в регионе, сейчас там находится более 50 тысяч американских военных.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в течение ближайших двух дней.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
