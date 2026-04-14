В подмосковной квартире нашли тела двух мужчин

РЕН ТВ: тела двух мужчин нашли в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы
В поселке Большие Вяземы Московской области в квартире обнаружили тела двоих мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«На телах обнаружены колото-резаные раны лица и шеи. Погибшие — 39-летний Максим П. и 40-летний Денис Т.», — сказано в посте.

Официального подтверждения данных о происшествии, как и других подробностей, на момент публикации нет.

10 апреля мужчину без признаков жизни обнаружили возле подъезда многоэтажки в Смоленске. Тело 36-летнего Дениса К. с огнестрельными ранениями нашли под окнами дома №2 на улице Изумрудной.

По предварительным данным, мотивом могло стать хищение денег. Однако, по информации РЕН ТВ, в квартире убитого следов ограбления не обнаружили. Подозреваемым считается 32-летний Никита З., которого сейчас активно разыскивает полиция. Обстоятельства убийства уточняются.

7 апреля тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли на территории одного из домовладений в Таганроге. В совершении преступления заподозрили их 32-летнего сына, по версии следствия, мужчина застрелил мать и отца из карабина «Сайга» и скрылся на автомобиле марки Kia. Чтобы найти его, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили его путь. В результате нашли его машину и тело самого мужчины с признаками самоубийства.

Ранее москвичка по заданию мошенников пыталась убить пенсионерку.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
