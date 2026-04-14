Медведев обозначил нехватку молодых учителей-математиков в российских школах

Екатерина Штукина/РИА Новости

Молодых учителей математики и естественных наук в России не хватает, этот вопрос требует особого внимания. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Особого внимания требуют вопросы кадрового обеспечения школ, среди педагогов математического и естественно-научного профиля много людей старшего возраста, молодых не хватает», — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

По его словам, отмечается рост интереса школьников к математическому и естественно-научному образованию, увеличилось число учеников, которые углубленно изучают эти предметы, выбирают для сдачи ЕГЭ математику, информатику, химию и др. Эту тенденцию нужно развивать, для чего нужно совершенствовать учебные программы и решать кадровые вопросы, подчеркнул Медведев.

До этого, в феврале, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил, что в следующем году на тестирование в российские школы поступят новые единые типовые учебники по пяти предметам.

Ранее в России предложили платить учителям и врачам пенсию как чиновникам.

 
