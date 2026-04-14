Переговоры между Израилем и Ливаном завершились

Переговоры послов Израиля и Ливана в США длились более двух часов

Переговоры представителей Израиля и Ливана по урегулированию конфликта продлились более двух часов. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Встреча между послами Израиля и Ливана, которую проводил глава Госдепартамента США Марко Рубио, завершилась. Она продлилась более двух часов», — написал он.

Других подробностей о встрече журналист не привел.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.

Ранее армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы».