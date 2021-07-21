Представитель МакSим объяснила, как появляются слухи о состоянии певицы

Представительница певицы МакSим Яна Богушевская в беседе с РИА «Новости» рассказала о том, как появляются слухи о состоянии госпитализированной артистки.

Она указала на то, что больница, где находится певица, большая, поэтому персонал может обсуждать информацию о звезде и общаться с журналистами. «Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», – объяснила Богушевская.

Публикации о здоровье МакSим в желтой прессе она назвала «бредом и выдумками». «Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы», – говорит Богушевская.

16 июня 38-летнюю певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Тест на коронавирус у певицы был отрицательным. C 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы.

Ранее сообщалось, что МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии.