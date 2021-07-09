Телеведущий Алексей Каминанте умер в возрасте 50 лет

Ведущий шоу «Невероятно интересные истории» на телеканале РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался на 51-м году жизни, сообщили его коллеги.

«Первый выпуск программы с его участием вышел в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для нас Америку. И не менее захватывающей и невероятно интересной была его жизнь. Профессиональный путешественник, тревел-полиглот, он объяснял, как правильно понимать чужой язык, а еще учил не унывать, бросая нам спасательный круг в виде порции изысканного юмора», — говорится на сайте телеканала.

О причинах смерти не сообщается. На странице ведущего в Facebook друзья и подписчики публикуют соболезнования, также они сообщают, что прощание с ним пройдет 12 июля. Смерть ведущего стала большой неожиданностью для его коллег и поклонников.

Каминанте был членом Русского Географического Общества, за свою жизнь побывал в 79 странах.