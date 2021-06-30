Интервью Собчак с Макаревичем заблокировали из-за пропаганды наркотиков

Интервью телеведущей Ксении Собчак с музыкантом, лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение Роскомнадзора.

Сейчас доступ к интервью на YouTube ограничен. Собчак сообщала о блокировке еще 28 июня, о ее официальных причинах не знала, но предполагала, что претензии ведомства могут быть связаны с разговором о наркотиках.

Видео было опубликовано в 2019 году. Во время беседы Макаревич рассказал о своем опыте употребления одного из наркотиков, оценив привыкание к запрещенному веществу.

Ранее Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). В результате назначен штраф в 100 тысяч рублей. Сам музыкант обжаловал решение столичного суда.