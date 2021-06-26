Линдеманн выпустил короткометражный фильм «Я ненавижу детей»
Катерина Медведева
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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube короткометражный фильм Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»).
Музыкант играет учителя немецкого языка в советской школе и разговаривает в кадре на русском языке.
Также в съемках приняли участие шоумен Александр Ревва в образе сотрудника КГБ и актриса Аглая Тарасова, исполняющая роль жены учителя.
По сюжету героя Линдеманна подозревают в серии жестоких убийств, однако суд оправдывает преподавателя.
Короткометражка стала продолжением одноименного клипа, который вышел 1 июня. Режиссером обеих работ выступил Сергей Грей.
Ранее сообщалось, что Линдеманн по-русски обратился к детям, снимавшимся в его новом клипе.