Айза рассказала о возвращении к Гуфу и аборте

На видеосервисе Premier в проекте «Исповедь» вышел монолог телеведущей и блогера Айзы Долматовой, подробно рассказавшей о своей личной жизни.

По ее словам, она вернулась к рэперу Гуфу — отцу ее старшего сына Сэма. «Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно, целоваться с мужчиной, с которым ты целовался в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно», — признается она.

Айза планирует жить на два дома — она будет приезжать за город к нему, а рэпер — в ее городскую квартиру. «Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Думаю, наркотиков не будет. Алкоголь — он вроде не так много пьет. Измены? Ну, как договоримся. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить», — говорит Долматова.

Звезда также призналась, что сделала аборт во время отношений со звездой «Дома-2» Олегом Майами. В это время она работала над двумя телевизионными проектами, от которых не могла отказаться. «Я всегда рожаю для себя и не рассчитываю на мужчин. И я не могла отказаться от этих проектов, потому что мне нужны деньги. Да и как я могу остаться без денег, когда на моем попечительстве десятки людей. Я испугалась и сделала аборт», — сказала Айза, добавив, что после прерывания беременности у нее началась депрессия.

В марте экс-супруг Айзы и отец ее второго сына Дмитрий Анохин был задержан на Бали по подозрению в подделке ПЦР-тестов. Айза уверена, что индонезийские правоохранители не выпускают Анохина из-за нее, поскольку из-за родства с певицей история получила большой резонанс в СМИ.