Стали известны подробности аварии, в которой погибла Римма Волкова

Машина, в которой находилась оперная певица и народная артистка России Римма Волкова, выехал на встречную полосу перед столкновением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель», — сказал источник.

Он уточнил, что пока неизвестно, почему водитель нарушил правила дорожного движения. Изначально рассматривалась версия, что на встречную полосу выехала машина Peugeot, но при проверке она не подтвердилась.

ДТП произошло 6 июня в 17:30 на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Была ведущей солисткой Кировского театра с 1967 по 1993 год. С 2000 года до конца жизни — преподаватель сольного пения петербургской Музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова. За 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. Также у нее был значительный камерный репертуар.