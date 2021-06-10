«Дейенерис» написала комикс о супергероине, стреляющей волосами из подмышек

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале «Игра престолов», написала феминистский комикс, пишет Variety.

Его главной героиней будет мать-одиночка Майя, обнаруживающая, что ее суперсила — в менструациях. Кроме того, Майя получит возможность стрелять из подмышек волосами, как Человек-паук — паутиной. «Маленькой я читала много фантастических книг со сложными мирами, вроде «Властелина колец». Они притягивали мое воображение. Когда в 22 года я впервые попала на фестиваль «Комик Кон» с «Игрой престолов», я была удивлена тому, что вокруг были почти одни только мужчины», — вспоминает актриса.

На создание собственного комикса ее вдохновило движение против харассмента #MeToo — Кларк посчитала несправедливым, что только 16% авторов комиксов являются женщинами, а среди персонажей графических новелл женщин всего 30%. Комикс M.O.M.: Mother of Madness («Мамочка: Мать безумия») был создан в соавторстве с писательницей комиксов Маргерит Беннетт и художницей Лейлой Лейз. Его цель, по словам авторов, дестигматизировать матерей-одиночек.

Комикс будет состоять из трех частей.

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