Деми Ловато сделала каминг-аут как небинарная персона

Певица Деми Ловато сделала в Twitter каминг-аут как небинарная персона — это значит, что она не может отнести себя однозначно ни к мужскому, ни к женскому полу.

Ловато попросила использовать по отношению к ней местоимение «они». По словам артистки, она размышляла над своей гендерной идентичностью в течение последних полутора лет.

Деми подчеркнула, что после этого признания чувствует себя особенно уязвимой. «Большую часть своей жизни я провела у всех на виду. Вы видели мои взлеты, падения и все, что между ними. Моя жизнь была не только моим собственным путешествием, я жила и для тех, кто находится по ту сторону камеры», — поделилась она, добавив, что каминг-аут делает для тех, кто пока не мог себе это позволить. Своим примером она хочет вдохновить и других.

В марте 2021 года Деми Ловато сделала каминг-аут как пансексуалка (то есть испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера) и призналась, что задумалась об усыновлении.