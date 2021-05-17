Манижа оценила свои шансы на победу на «Евровидении»

Певица Манижа в беседе с РИА «Новости» оценила свои шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Артистка, представляющая на «Евровидении» Россию, уверена в том, что со своей песней Russian Woman как минимум попадет в финал. «А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали», — поделилась Манижа.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее готовящуюся к «Евровидению» Манижу поддержал Филипп Киркоров. «Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!» — уверен он.