Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины

Звезда сериала «Кармелита» Денис Матросов в эфире передачи НТВ «Звезды сошлись» рассказал, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны мужчины.

По словам Матросова, он ответил на приставания жестко. «Я сделал свой вывод: когда ко мне полезли, у меня рука большая… Человек потом неделю не мог никуда выйти! Не захочет — не вскочит, понимаете?» — поделился мнением он.

Рассказать об этом Матросов решил во время обсуждения недавних откровений актрисы Елены Прокловой, признавшейся, что взрослый и популярный актер приставал к ней, когда ей было 15 лет.

Ранее певица Валерия усомнилась в том, что актриса Елена Проклова поступила правильно, рассказав в телепередаче «Секрет на миллион» о домогательствах известного артиста. По ее словам, Проклова должна была жаловаться, когда произошел инцидент, а не ждать десятилетиями. Валерия уверена, что говорить о подобных проблемах необходимо, однако слова следует подкреплять доказательствами