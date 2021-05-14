Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли в «Вампирах средней полосы»

На видеосервисе Start вышел фильм о съемках сериала «Вампиры средней полосы».

В нем Юрий Стоянов, сыгравший в сериале старейшего вампира из Смоленска, рассказал о том, что еще до пандемии к этой роли успел приступить Михаил Ефремов. Однако из-за участия в смертельном ДТП Ефремов, отправившийся в колонию, лишился роли. «Я согласился на условиях, что если произойдет чудо и Мишу выпустят, даже если до съемок будет оставаться один день, пусть он возвращается в картину», — говорит Стоянов.

Видеосервис также опубликовал кадры со съемок, где в одних и тех же сценах деда Славу исполняют Михаил Ефремов и Юрий Стоянов.

Ранее о том, что заслуженного артиста России Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы» заменил Юрий Стоянов, сообщил режиссер шоу Антон Маслов.

Стоянов снимался в пилотной короткометражной киноверсии фильма, после чего получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Пилот». После он вынужден был отказаться от роли, поскольку у него уже был подписан другой контракт.