Умерла актриса из «Санта-Барбары» Тоуни Китэйн

Ушла из жизни американская актриса и модель Тоуни Китэйн, сообщает The New York Times со ссылкой на ее дочь.

Артистка умерла 7 мая в возрасте 59 лет в Калифорнии, причина ее смерти не уточняется.

Тоуни Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего. Известность к ней пришла в 1980-х годах после появления в нескольких клипах группы Whitesnake. Актриса снималась в таких фильмах и сериалах, как «Малибу», «Санта-Барбара», «Мальчишник», «Гвендолин» и других.