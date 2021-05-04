Ксению Милас отпустили из полиции после возбуждения уголовного дела

Ведущую телешоу «Ревизорро» Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке после возбуждения в отношении нее уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что телеведущая была задержана после инцидента в Москве. «По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна, 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении», — сказал источник. Он уточнил, что конфликт с поножовщиной произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице. Девушка позвала в гости подруг, в том числе Милас, гостьи поссорились, в результате чего Марине Ефименко, по его словам, были нанесены ранения, ее госпитализировали.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее Ксению Милас спросили об инциденте с поножовщиной.