Закончились съемки второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix завершил съемки второго сезона фантастического сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли, сообщает LadBible.

О завершении съемок рассказала у себя в соцсетях одна из стилисток проекта Жаклин Ратор.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Съемки нового «Ведьмака» были отложены из-за пандемии коронавируса. Предположительно, премьера второго сезона шоу состоится в 2021 году.

Ранее поклонники сериала, увидев сделанные на съемках второго сезона снимки, нашли на них ранее не появлявшихся в шоу персонажей из цикла романов Анджея Сапковского. В скачущих на лошадях актерах в броне поклонники сериала и легших в основу его сценария книг узнали всадников «Дикой охоты» — противников Ведьмака.