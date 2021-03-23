«Мы стали злее?» Билан вступился за Манижу

Поп-исполнитель Дима Билан вступился за российскую певицу таджикского происхождения Манижу Сангин (Manizha), которая представит страну на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Девушку раскритиковали за песню Russian Woman, что возмутило Билана. «Мы все время печемся о единстве. Переживаем фантомные боли о распаде СССР. У нас что изменилось, ставки? Мы стали злее? Вот я например, из Кабардино-Балкарии. Почему этот вопрос не поднимался, когда я ехал, например», – цитирует Первый канал Билана, победившего на «Евровидении» в 2008 году.

Ранее к председателю СК Александру Бастрыкину обратилась редакция одной из российских газет. Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

На обращение представитель Манижи отреагировала спокойно.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.