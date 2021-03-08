Священник включил песню популярного рэпера во время службы

Ирландский священник во время онлайн-службы случайно включил трек популярного рэпера, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Бертонпорт. Отец Пат в начале своей речи случайно включил композицию Young Prophet исполнителя Black the Ripper. Он успел сказать слова «Во имя Отца и Сына», когда музыка прервала его.

Через несколько секунд священнослужитель смог нажать на паузу. «Black the Ripper, немного рэпа с утра вас разбудит! Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением», — пошутил он. Фрагмент записи этой мессы опубликован в Twitter.

Прихожане храма отреагировали на случайность доброжелательно — в Facebook местного прихода появилось изображение одного из альбомов Black the Ripper с подписью «Встаньте при звуках нашего гимна».