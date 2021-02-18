Полиция заинтересовалась обвинениями в адрес Мэрилина Мэнсона

Представители федеральной и лос-анджелесской полиции заинтересовались обвинениями в адрес рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, пишет TMZ со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители намерены побеседовать с одной из девушек, которые называют себя его жертвами.

Полиция намерена выяснить, действительно ли преступление было совершено и требует ли инцидент расследования.

В начале февраля 2021 года звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали еще как минимум десять женщин из окружения Мэнсона. Обвинения музыкант опроверг.

Позже он нанял круглосуточную охрану.