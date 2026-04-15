В Калининграде на парковке мужчине выстрелили в пах

В Калининграде на парковке у одного из магазинов мужчину ранили из травматического пистолета. Об этом сообщает калининградское издание «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Стрельба произошла около 8:30 по местному времени. Медики диагностировалиу 43-летнего пострадавшего огнестрельное ранение из травматического оружия в области паха, его доставили в медучреждение. В региональном минздраве уточнили, что состояние раненого оценивается как средней тяжести.

Другие подробности произошедшего не приводятся. В региональном УМВД пообещали в ближайшее время прояснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Дагестане мужчина пустил переночевать незнакомца, который не смог завести машину, а ночью получил от него ножевое ранение в пах. Позже нападавший сам явился с повинной. В суде он заявил, что хозяин его «не так понял», а он просто искал одежду, чтобы согреться. Суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Приморье женщина обстреляла медиков, которые оказывали ей помощь.

 
