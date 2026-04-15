ТАСС: ВСУ хотели использовать Волчанские Хутора как плацдарм для наступления

Украинская армия планировала использовать село Волчанские Хутора Харьковской области в качестве плацдарма для наступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, бои за этот населенный пункт продолжались несколько месяцев.

«Командование ВСУ рассчитывало использовать Волчанские Хутора как плацдарм для потенциального наступления в направлении бывшего райцентра», — сказал он.

По информации агентства, накануне украинские военные пытались остановить наступление российских войск силами элитного 48-го отдельного разведывательного батальона, однако были уничтожены на отдалении от линии боевого соприкосновения.

15 апреля российское Минобороны сообщило о взятии населенного пункта под контроль.

На прошлой неделе оборонное ведомство заявляло о попытках ВСУ прорваться в Сумской области и ДНР.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ используют территорию бункера Гитлера под Винницей.