Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Волчанские Хутора
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом министерство обороны РФсообщила в мессенджере Max.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, Вооруженные силы Украины планировали использовать этот населенный пункт в качестве плацдарма для возможного наступления.

6 апреля Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

Так, в период с 30 марта по 5 апреля под контроль Вооруженных сил России перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ.

 
