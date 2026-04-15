Трамп прокомментировал поражение Орбана на выборах: «Он отставал»

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, а Петер Мадьяр справится со своими обязанностями. Об этом сообщил журналист АBC News Джонатан Карл в соцсети Х со ссылкой на слова главы государства.

«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек», - сказал Трамп.

Президент США напомнил, что ранее Петер Мадьяр входил в партию Орбана «Фидес», а также имеет схожие с экс-премьером позиции в вопросе миграции. По оценке Трампа, Мадьяр «будет очень хорошим примером».

При этом он затруднился ответить на вопрос, повлияло бы его личное участие на результат, учитывая, что в Венгрию ездил вице-президент Джей Ди Вэнс, а не он.

«Он [Орбан] значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек», — сказал Трамп.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Орбан по-русски попрощался с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
