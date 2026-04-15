К атаке БПЛА на Башкирию могли быть причастны завербованные Украиной россияне

Завербованные Украиной россияне могли запустить беспилотники по городу Стерлитамак в Башкирии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.

«Это с нашей территории, к сожалению. Вот буквально вчера выступал [Александр] Бортников, директор ФСБ, на антитеррористическом форуме. Он говорил, что действительно очень много есть «добровольцев» с нашей территории, которые готовы за мзду, за какие-то деньги, за какие-то коврижки, обещанные со стороны Украины, со стороны спецслужб, ВСУ, организовывать вот эти вот теракты и запуски [БПЛА]. Передают [дроны], кое-что пересылают, они сами собирают эти беспилотники, может быть. Реализуют такую программу, которая поддерживается со стороны Украины», — подчеркнул он.

При этом Попов не исключил, что украинские беспилотники могли быть запущены по Стерлитамаку с территории Казахстана. В таком случае СБУ вербуют местных жителей республики для совершения атак БПЛА на российские территории.

С точки зрения военного летчика, версия о запуске БПЛА по городу именно с территории России завербованными жителями страны является наиболее правдоподобной. В этой связи Попов напомнил о важности воспитания патриотизма у людей во избежание таких инцидентов.

«В ельцинские времена мы не воспитывали свой народ, мы не говорили о патриотизме, было стыдно говорить об этом, об отечестве, о Родине. О патриотизме заговорили в последние пять – десять лет, не более того. Поэтому вот это и надо сказать людям, чтоб понимали нас правильно», — сказал он.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров ранее сообщил о том, что республика подверглась атаке украинских беспилотников: дежурные ПВО сбили сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий города.

