Видео: Киевское шоссе перекрыли из-за возгорания на дороге

В Московской области перекрыли проезд для автомобилей из-за пожара на проезжей части. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На 24 км Киевского шоссе сгорел автомобиль», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машина горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью.

По данным Telegram-канала «На МКАДе ДТП Москва», из-за пожара движение транспорта перекрыли.

До этого в Красноармейском районе Челябинской области мужчина сжег иномарку возлюбленной. Мужчина поссорился со своей бывшей сожительницей, после чего решил спалить автомобиль: облил машину горючим, поджег и убежал. В результате пожара сгорел не только Opel Astra, но и фасад дома. Ущерб составил около миллиона рублей. В ГУ МВД по региону сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленный поджог.

