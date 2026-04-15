В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки воздушных целях

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 225 украинских дронов и 12 авиабомб
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 200 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Утром 15 апреля в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны ликвидировали 85 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака продолжалась с 20:00 мск 14 апреля до 7:00 мск 15 апреля. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По несколько летательных аппаратов перехватили в пяти областях — Самарской, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Саратовской.

Днем глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал об атаке украинских беспилотников на Стерлитамак. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов над промышленной зоной города. Обломки упали на территории одного из предприятий, произошло возгорание. На место происшествия прибыли сотрудники профильных служб.

