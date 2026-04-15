Рекордное число немцев выразило недовольство работой Мерца

NTV: рекордные 80% граждан Германии недовольны работой Мерца
Рекордные 80% граждан Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканалов RTL и NTV.

Согласно данным исследования, работой действующего канцлера довольны только 18% немцев. В то же время восемь из десяти респондентов заявили о своем недовольстве в связи с его эффективностью на посту главы правительства.

В опросе, который состоялся с 7 по 13 апреля 2026 года, приняли участие 2502 человека. Как сообщили авторы исследования, погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

В феврале Мерц заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующих парламентских выборах в 2029 году. По его словам, он намеревается руководить Кабмином Германии «дольше».

Ранее канцлера Мерца освистали в Магдебурге.

 
