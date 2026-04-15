Сандалии с носками и барсетки больше всего бесят женщин в мужском гардеробе

Сандалии с носками и барсетки возглавили антирейтинг мужской одежды

Сандалии с носками и барсетки — самые раздражающие предметы мужского гардероба по мнению женщин. Это показало совместное исследование сервиса CDEK.Shopping и приложения Twinby, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, какие предметы мужского гардероба больше всего раздражают женщин. Лидером антирейтинга стали сандалии, надетые на носки — они бесят 62% опрошенных женщин. На втором месте — поясные сумки и барсетки (55%). Замыкают тройку скинни-джинсы: их не переносят почти 50% респонденток.

Далее следуют слишком яркие принты (46%) и спортивные костюмы, надетые не в спортзале (43%).

Также женщин раздражают: обтягивающие футболки (39%); джоггеры (33%); слишком широкие штаны (30%); классические туфли вне рабочей обстановки (28%); кожаные куртки «под байкера» (19%); украшения (17,5%).

Также выяснилось, что 58% женщин хотя бы раз прямо запрещали партнеру носить определенные вещи. Чаще всего под запрет попадают: сандалии с носками (51%); барсетки (47%); скинни-джинсы (44%); спортивные костюмы вне спортзала (42%); слишком яркая одежда (40%); обтягивающие вещи (36%).

Несмотря на обилие запретов, 72,5% опрошенных считают, что ухоженность важнее любой конкретной вещи. Самыми привлекательными элементами мужского гардероба респондентки назвали хорошую качественную обувь (65%), белую футболку с джинсами (58%) и рубашку (56%).

Ранее мужчинам назвали основные ошибки в одежде, из-за которых они выглядят хуже.