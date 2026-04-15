Избранный премьер Венгрии хочет внести поправки в конституцию страны

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хотел бы внести в конституцию республики поправки об ограничении власти премьера. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Я, как будущий премьер-министр, был бы рад, если бы мы смогли еще больше ограничить полномочия венгерского премьер-министра с помощью системы сдержек и противовесов», — сказал Мадьяр.

Кроме того, Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.