Иран засыпал военный аэродром, чтобы он не достался США

Иран засыпал аэродром под Исфаханом, чтобы США не смогли им воспользоваться
Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлен аэродром в 40 км от иранского ядерного центра в Исфахане, на который ранее приземлялись военно-транспортные самолеты ВВС США в рамках операции по спасению пилота сбитого истребителя F-15E Strike Eagle.

На кадрах можно увидеть следы горения и обломки уничтоженных американских самолетов и вертолетов. Иранские военные устроили вокруг остовов техники земляную насыпь, которая скрывает ведущиеся на объекте работы.

Помимо этого на взлетно-посадочной полосе можно заметить горы земли, которые не позволят какому-либо самолету приземлиться на нее. Вероятнее всего, иранские власти таким образом хотят предотвратить использование этого аэродрома противником, что особенно важно из-за близости объекта к ядерному центру в Исфахане.

В ходе спасательной операции офицера ВВС США, который несколько дней скрывался на иранской территории, американцы потеряли транспортные самолеты и вертолеты, которые они перевозили. По официальной версии, самолеты увязли в грунте, из-за чего военным США пришлось их уничтожить, чтобы они не достались противнику. Иран в свою очередь заявлял, что сбил американский «черный ястреб», который вел поиски сбитого истребителя F-15.

Ранее Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу.

 
