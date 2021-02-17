Клип Little Big на песню Faradenza набрал 300 млн просмотров

Российская панк-рейв-группа Little Big сообщила в Instagram о том, что клип на песню Faradenza набрал 300 млн просмотров на YouTube.

После выхода поста количество просмотров увеличилось еще на миллион. «Ребята, спасибо 300 миллионов раз, что фараденсите с нами!» — поблагодарили поклонников артисты.

Премьера ролика Faradenza состоялась в августе 2018 года. Сюжет видеоклипа разворачивается в санатории у моря.

В начале февраля 2021 года клип Little Big на песню Skibidi набрал более полумиллиарда просмотров на YouTube.