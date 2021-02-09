Назван новый художественный руководитель «Гоголь-центра»

Актер и режиссер Алексей Агранович стал новым художественным руководителем московского театра «Гоголь-центр», сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент культуры города.

Агранович вступит в должность 26 февраля. Ранее как актер он был занят в двух спектаклях «Гоголь-центра» — «Обыкновенная история» и «Маленькие Трагедии».

Ранее о своем уходе с поста худрука театра объявил Кирилл Серебренников, возглавлявший учреждение культуры с 2012 года. Он опубликовал уведомление о непродлении контракта, полученное от Департамента культуры Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с поста, заявил, что «талантливый режиссер всегда найдет себе контракт».