Надувной «Малыш Трамп» стал экспонатом Музея Лондона
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Гигантская надувная фигура, которая изображает президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон, теперь является частью коллекции Музея Лондона, передает CNN.
Шестиметровый воздушный шар был создан перед приездом главы Белого дома в Великобританию. Впервые в небо Лондона надувную фигуру запустили в 2018 году в знак протеста против визита Трампа в Соединенное Королевство. Теперь она будет выставлена в городском музее Лондона наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.
Новость дополняется.