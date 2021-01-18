Литва предлагает внести Киркорова в «черный список» из-за визитов в Крым

Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в «черный список» из-за его визитов в Крым, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в «пропаганде внешней политики» России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

Окончательное решение по внесению Киркорова в «черный список» предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте.

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве ранее получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Несмотря на то, что такие страховые выплаты получают и другие организаторы, этот случай вызвал негативный резонанс в литовских СМИ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Литве хотят запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому

— Стас Пьеха заступился за Киркорова и Шуфутинского перед МИД Литвы

— Шуфутинский ответил на заявление МИД Литвы о возможном запрете въезда в страну