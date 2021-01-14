Автор «Секса в большом городе» оценила продолжение сериала без Саманты

Писательница Кэндес Бушнелл, автор книги «Секс в большом городе», оценила идею продолжения сериала по мотивам книги, в котором не будет Саманты (Ким Кэтролл).

В новый сериал вернутся только героини Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). По мнению Бушнелл, авторы сериала справятся без Саманты. «Я думаю, будет интересно. Остались интересные персонажи, такие как Миранда. Мы все Миранды. Но я не знаю, что придумают сценаристы. А Саманта всегда будет вдохновлять их, так что ее дух сохранится, сексуальность можно будет продолжать исследовать и с другими героями», — цитирует Бушнелл издание PageSix.

Съемки продолжения «Секса в большом городе» начнутся весной в Нью-Йорке. Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

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