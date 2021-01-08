Тимати подал заявку на регистрацию собственного именного бренда

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на регистрацию бренда «Тимати» в Роспатент, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документацию.

В соответствии с документами, заявку подал Тимур Ильдарович Юнусов, бренд регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44.

Регистрация по данному классу позволяет использовать бренд для изготовления и продажи одежды, обуви и головных уборов, а также заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды и уничтожением вредителей.

Кроме того, под товарным знаком, зарегистрированным по указанному классу, можно предоставлять медицинские, психологические, ветеринарные услуги и услуги по экстракорпоральному оплодотворению, а также заниматься садоводством и уничтожением сорняков.

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