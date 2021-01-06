«Бриджертоны» могут войти в топ-5 оригинальных проектов Netflix
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сериал «Бриджертоны» может войти в топ-5 самых популярных оригинальных проектов стримингового сервиса Netflix, передает Variety.
Предположительно, за месяц «Бриджертонов» посмотрят более 63 млн подписчиков сервиса. Сейчас сериал лидирует в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах.
Премьера «Бриджертонов» состоялась 25 декабря.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Netflix заинтересовался еще несколькими российскими проектами
— Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями»
— Названа исполнительница роли Китаны в экранизации Mortal Kombat