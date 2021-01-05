Алиев объявил Шуши в Карабахе культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что город Шуши в Нагорном Карабахе стал культурной столицей республики, передает РИА «Новости».

Как стало известно ранее, этот город перешел под контроль войск Азербайджана еще 8 ноября 2020 года в ходе военной эскалации в Карабахе.

«Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана, Шуша достойна этого», — сказал Алиев, принимая во вторник, 5 января, нового министра культуры страны Анара Керимова.

Он отметил, что в Шуше восстановят исторические и религиозные памятники.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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