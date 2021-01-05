Дочь госпитализированного с COVID-19 Басилашвили рассказала о его лечении

Дочь Олега Басилашвили Ксения в беседе с ТАСС рассказала о лечении 86-летнего народного артиста СССР.

По словам дочери, состояние госпитализированного с COVID-19 Басилашвили сейчас нормальное. «Никакого специального лечения. Учитывая всякие уже соответствующие прожитым годам хронические заболевания, врачи решили, что нужно проходить терапию в больнице, чтобы можно было где-то капельницу поставить, если нужно», — уточнила она.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова уточнили, что у артиста отмечается положительная динамика.

Басилашвили был госпитализирован 2 января, а его супруга — 3 января. У жены актера также диагностирована коронавирусная инфекция.

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