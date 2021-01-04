Дочь заболевшего COVID-19 Басилашвили рассказала о его состоянии

Дочь госпитализированного с новой коронавирусной инфекцией актера Олега Басилашвили Ксения рассказала о его состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ксении, врачи оценивают состояние актера как нормальное, однако сроки его выписки на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Народный артист СССР Олег Басилашвили был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ничего страшного»: у Олега Басилашвили обнаружили коронавирус