Умер актер Владимир Коренев

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Скончался Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь артиста Ирину Кореневу.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — уточнила Коренева.

Владимир Коренев появился на свет 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Он также снимался в таких фильмах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.

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