Журнал Time признал корейскую группу BTS артистами года

По версии американского журнала Time южнокорейский бой-бэнд BTS стали артистами года.

Издание отмечает, что в текущем году BTS была самой успешной группой в мире. Она выпускала новые релизы, оказывалась на первых строчках в чарте Billboard. Кроме того, в этом году коллектив был номинирован на премию «Грэмми» за хит Dynamite, которая стала его первой песней на английском языке.

BTS — бой-бэнд из Южной Кореи, основанный в 2013 году. В состав группы входит семь музыкантов: RM (лидер коллектива), Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук.

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