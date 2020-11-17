Виктюка похоронят во Львове, прощание пройдет в Москве

Прощание с режиссером Романом Виктюком состоится в Москве, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-атташе театра.

Виктюк скончался во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с артистом в Москве состоится.

«Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице», — заявили в театре.

Роман Виктюк в октябре попал в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Театр Романа Виктюка режиссер официально открыл в 1996 году, фактически театр начал работу несколькими годами раньше.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умер Роман Виктюк

— Умер режиссер Роман Виктюк

— Mash: Роман Виктюк умер от анемии головного мозга