В ОНК опровергли слухи о содержании Ефремова в VIP-камере

В ОНК Москвы опровергли слухи о том, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов содержится в VIP-камере СИЗО.

По словам членов ОНК, это обычная четырехместная камера, в которой у артиста было двое соседей. «Никакого отдельного санузла для актера там нет, санузел общий. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора, и стол там обычный, предусмотренный правилами внутреннего распорядка», — цитирует RT одного из членов комиссии.

Кроме того, уточнил собеседник RT, пищу в СИЗО заказывают не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России. Эта услуга оказывается официально, доступна всем заключенным, у которых есть деньги на лицевом счете, и их родственникам. В частности, в меню есть гусь с яблоками, о заказе которого для Ефремова ранее сообщали СМИ.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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