Сын Сафронова ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, ответил на слова актрисы Настасьи Самбурской о зарплате пожарных.

Ранее она назвала пожарных и следователей с доходом около 30 тыс. руб. «принцами верхом на козе». «Бытие определяет сознание. У Насти, к сожалению, бытие не очень простое и, наверно, мы будем надеяться, что она не будет себя ограничивать и зажимать в разные вот эти рамки, потому что в результате она останется несчастной, она останется одинокой, это очень плохо», — сказал он в беседе с «Пятым каналом», предложив девушке в таких случаях помалкивать.

Он отметил, что любовь может нагрянуть внезапно. «Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты», — рассуждает он.

Ранее Лука Сафронов выступил в защиту продюсера Яны Рудковской, которую раскритиковали за дорогую коляску для новорожденного.

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