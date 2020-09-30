Назван самый популярный среди российских мужчин фильм

Самым популярным среди российских зрителей-мужчин фильмом стал «Терминатор» (1984) Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, сообщает телеканал «Т24» со ссылкой на собственный опрос.



Фантастический боевик о роботе-андроиде занял в топ-10 фильмов первое место с 99 баллами. На втором месте расположился фильм «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли и 92 баллами, на третьем — «Бой с тенью» с 49 баллами.

Также в топ-10 вошли «Мы из будущего», «Механик», «Отступники», «Неудержимые», «Последний матч Пеле», «Заложник» и «Возмездие». По словам режиссера телеканала Максима Иванова, герои этих фильмов — воплощение «настоящего мужчины». «Борьба добра со злом, жажда приключений, открытий, справедливости. И оружие здесь ни при чем! Важен внутренний стержень, характер героя. Такие фильмы нравятся не только мужчинам, но и женщинам», — отмечает он.

Голосование проходило в группах телеканалов «Т24», «Русский Роман», «Русский Детектив» и «Русский Бестселлер» в социальных сетях.

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