У погибшей дочери актера Конкина остался несовершеннолетний ребенок
Александра Лисица
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У погибшей дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Софии осталась несовершеннолетняя дочь, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на близкий к семье источник.
Девочке 11 лет, сейчас решается вопрос о том, кто из родственников будет оформлять над ребенком опеку.
Известно, что София Конкина жила с дочерью вдвоем.
Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась.
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