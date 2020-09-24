У погибшей дочери актера Конкина остался несовершеннолетний ребенок

У погибшей дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Софии осталась несовершеннолетняя дочь, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на близкий к семье источник.

Девочке 11 лет, сейчас решается вопрос о том, кто из родственников будет оформлять над ребенком опеку.

Известно, что София Конкина жила с дочерью вдвоем.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась.

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